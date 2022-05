Israelische Polizisten sichern Israelis, die vor dem Flaggenmarsch zum Jerusalem-Tag durch die Altstadt mit ihren Nationalflaggen gehen. (Ilia Yefimovich/dpa)

Anlass war ein umstrittener Marsch vor allem rechter jüdischer Gruppen durch die Altstadt, mit dem die Teilnehmer die Eroberung des Ostteils der Stadt im Sechstagekrieg feiern. Wie die Zeitung "Haaretz" berichtet, kam es bereits vor beginn des Umzugs zu Aggressionen im muslimischen Viertel. Am Tempelberg, der Juden und Muslimen heilig ist, wurden nach Polizeiangaben mindestens 18 Personen in Gewahrsam genommen. Demnach hatten bis zum Nachmittag rund 2.500 Juden die heilige Stätte besucht. Einige von ihnen hätten israelische Flaggen geschwenkt und gebetet, was ihnen dort verboten ist. Palästinenser hätten sich in der Al-Aksa-Moschee verbarrikadiert und Steine sowie Feuerwerkskörper geworfen.

Diese Nachricht wurde am 29.05.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.