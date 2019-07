Nach der Festsetzung eines britischen Tankers in der Straße von Hormus hat die Regierung in London dem Iran mit Gegenmaßnahmen gedroht. Scharfe Kritik an Teheran kommt auch von den USA, die Überwachungsflugzeuge in die Region entsenden. Und Saudi-Arabien genehmigt die Stationierung von US-Soldaten.

Der britische Außenminister Hunt sagte im Fernsehen, das Vorgehen der iranischen Revolutionsgarden sei inakzeptabel. Es werde sehr ernste Konsequenzen haben, wenn die Situation nicht schnell bereinigt werde. Hunt betonte zugleich, es gehe nicht um militärische Optionen. Man wolle das Problem auf diplomatischem Weg klären. Auch die Regierung in Washington verurteilte den Iran. Die US-Armee teilte mit, es seien Aufklärungsflugzeuge über dem Golf von Hormus im Einsatz, um die Lage dort zu überwachen. Der saudi-arabische König Salman erklärte in Riad, er habe einer Stationierung amerikanischer Truppen in seinem Land zugestimmt, um die Sicherheit in der Region zu gewährleisten.

Zweiter Tanker darf weiterfahren

Die Revolutionsgarden hatten den Tanker "Stena Impero" sowie einen zweiten britischen Öltanker am Abend festgesetzt. Die iranischen Behörden begründeten dies mit Verstößen gegen die internationalen maritimen Regeln. Das zweite Schiff durfte inzwischen weiterfahren.



Schon am vergangenen Wochenende hatten die Revolutionsgarden nach eigenen Angaben ein ausländisches Schiff festgesetzt. Der Iran reagiert mit den Aktionen offenbar auf die Beschlagnahme eines iranischen Tankers vor dem britischen Außengebiet Gibraltar wegen mutmaßlicher Verstöße gegen die Syrien-Sanktionen.