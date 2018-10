Bundesaußenminister Maas hat bei einem Besuch in Washington das "Deutschlandjahr" in den USA eröffnet.

Maas bekräftigte bei einer Festveranstaltung in der deutschen Botschaft, die USA seien weiterhin Deutschlands engster Partner außerhalb Europas. Man wolle und werde diese Partnerschaft erhalten. Angesichts politischer Spannungen zwischen beiden Ländern mahnte Maas, es müssten mehr und solidere Brücken gebaut werden. Präsident Trump bezeichnete das "Deutschlandjahr" in einem Grußwort an Bundespräsident Steinmeier als großartigen Weg, die Verbindungen zwischen Washington und Berlin zu vertiefen. Unter dem Motto "Wunderbar together" sollen bis November kommenden Jahres nach Angaben des Auswärtigen Amtes mehr als tausend Veranstaltungen in allen US-Bundesstaaten stattfinden.