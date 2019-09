Wer älter wird, nimmt manchmal zu, ohne viel zu essen.

Dafür hat ein Forschungsteam aus Schweden möglicherweise eine Erklärung gefunden. Es schreibt im Fachmagazin Nature Medicine, dass der Körper im Alter Fett schlechter abbaut. Um zu prüfen, wie sich der Fettstoffwechsel im Laufe des Lebens verändert, haben die Experten das Fettgewebe von mehr als 50 Menschen untersucht - jeweils im Abstand von mehreren Jahren.



Dabei zeigte sich, dass der Fettabbau mit zunehmendem Alter langsamer wurde. Wer genau so viel aß wie früher, legte etwa 20 Prozent an Körpergewicht zu. In einer zweiten Studie fanden die Forschenden heraus, dass sich eine Magenverkleinerung nur bei Menschen lohnte, die gute Fettabbau-Werte hatten.