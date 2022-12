Der russische Flugzeugträger "Admiral Kusnezow" (Lev Fedoseyev/TASS)

Das in der Werft von Murmansk in Nordrussland liegende Kriegsschiff habe evakuiert werden müssen, berichtete die staatliche russische Nachrichtenagentur Tass. Das Feuer sei schnell lokalisiert und gelöscht worden. Schäden und Verletzte habe es nicht gegeben. Der Brandherd befand sich demnach in den Kajüten. Über die Ursache gab es zunächst keine Informationen.

Die "Admiral Kusnezow" ist der einzige Flugzeugträger der russischen Marine. Das Schiff liegt seit längerem zur Reparatur auf der Werft.

