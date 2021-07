Im Mittelmeer-Raum kämpfen Einsatzkräfte weiter gegen zahlreiche Waldbrände.

In Italien loderten Flammen an derzeit über 200 Orten, teilte die Feuerwehr am Abend mit. 34 Mal wurde nach Angaben der Zivilschutzbehörden die Unterstützung von Löschflugzeugen angefordert. Betroffen seien Gebiete im süditalienischen Kalabrien, Latium und auf den Inseln Sizilien und Sardinien. Trockenheit, Hitze und teils starke Winde in den vergangenen Tagen begünstigen die Ausbreitung der Flammen. Im Süden der Türkei sind zuletzt mindestens drei Menschen ums Leben gekommen und mehr als hundert weitere verletzt worden. Auch in Spanien, Griechenland, Frankreich und anderen Ländern ist die Feuerwehr im Einsatz gegen Wald- und Buschbrände. Die Behörden ermitteln vielerorts wegen Brandstiftung.

Diese Nachricht wurde am 30.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.