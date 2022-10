Außenmauer des berüchtigten Ewin-Gefängnisses in Teheran im Iran. (Archivbild) (dpa Report)

Nach staatlichen Angaben wurden acht Menschen verletzt. Das iranische Regime spricht offiziell von Auseinandersetzungen unter Häftlingen. Was genau in dem Gefängnis geschah, ließ sich nicht unabhängig überprüfen. Möglicherweise handelte es sich auch um eine Revolte. Zahlreiche politische Gefangene und Teilnehmer der derzeitigen landesweiten Proteste sind dort inhaftiert. Die Nachrichtenagentur Reuters meldete, Menschen vor Ort hätten Schüsse in dem Gebäude gehört. Die Straßen zum Gefängnis seien abgeriegelt worden, Krankenwagen und Sondereinsatzkräfte zu sehen gewesen. Familien von Inhaftierten versammelten sich in der Nähe, hieß es weiter. Aus benachbarten Gebäuden hätten Regimegegner Parolen skandiert.

Diese Nachricht wurde am 16.10.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.