Feuer in Baugrube

Nach einem großen Stromausfall in München hat der Staatsschutz Ermittlungen aufgenommen.

Sie gingen in alle Richtungen, teilte ein Polizeisprecher mit. Man könne noch nicht zweifelsfrei sagen, dass es sich um Brandstiftung gehandelt habe. Bei brennenden Versorgungsleitungen seien aber politische Motive nicht ausgeschlossen, erklärte er.



Der Strom war gestern nach einem Feuer in einer Baugrube in rund 20.000 Münchner Haushalten ausgefallen. Etwa 50 Stromkabel der Mittelspannung wurden vollkommen zerstört. Die Reparaturarbeiten würden vermutlich bis zum Abend andauern, hieß es.

