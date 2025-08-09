Laut dem spanischen Sender RTVE ist das Feuer mittlerweile unter Kontrolle. Wie Medien berichten, war eine defekte Kehrmaschine die Ursache für den Brand. Das Bauwerk gehört zu den größten Moscheebauten weltweit und zählt zum Weltkulturerbe. Mit dem Bau der auch als Mezquita bezeichneten Moschee wurde bereits im 8. Jahrhundert begonnen, als Spanien noch von den Mauren beherrscht wurde. Im 16. Jahrhundert wurde ein Kirchenschiff in die Moschee gebaut und das Minarett durch einen Glockenturm ersetzt.

Diese Nachricht wurde am 09.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.