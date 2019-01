Der Brand in einem "Escape Room" in Polen ist möglicherweise auf Fahrlässigkeit zurückzuführen.

In dem Gebäude in der Stadt Koszalin waren nach Angaben der Feuerwehr Kabel zu nah an brennbarem Material verlegt worden. Außerdem fehlten Notausgänge. Bei dem Feuer waren gestern fünf Mädchen im Alter von 15 Jahren durch eine Rauchgasvergiftung ums Leben gekommen.



Als Reaktion auf den Brand in Polen erklärte die Feuerwehr in Berlin, für ähnliche Angebote in der Hauptstadt gebe es klare Sicherheitskonzepte. "Escape Rooms" in Berlin seien auf alle möglichen Brandszenarien überprüft worden.