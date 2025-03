Nordmazedonien

Feuer in Nachtclub - Berichte über mindestens 51 Tote

In Nordmazedonien hat es bei einem Brand in einem Nachtclub viele Tote gegeben. Die Nachrichtenagentur MIA meldet unter Berufung auf das Innenministerium, mindestens 51 Menschen seien gestorben. Das Feuer war am frühen Morgen in einem Club in der Kleinstadt Kocani ausgebrochen.