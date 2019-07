Wegen der Schwermetallbelastung durch das Feuer in der Kathedrale Notre Dame ziehen französische Umweltaktivisten vor Gericht.

Die Klage der Organisation Robin Wood bezieht sich auf die hohen Bleiwerte in der Luft, die im Zusammenhang mit dem Brand im April in der Umgebung gemessen wurden. Die Behörden hätten sofort Schutzmaßnahmen ergreifen müssen, heißt es. Laut Anklageschrift prozessieren die Aktivisten wegen wissentlicher Gefährdung menschlichen Lebens. Ein Verantwortlicher wird allerdings nicht genannt.



In der vergangenen Woche hatte die Pariser Stadtverwaltung vorsichtshalber eine grundlegende Reinigung von Schulen und Kindertagesstätten in der Umgebung von Notre-Dame angeordnet. Außerdem wurden Kinder und Schwangere aufgerufen, die Bleikonzentration in ihrem Blut kontrollieren zu lassen.