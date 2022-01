Im südafrikanischen Parlament in Kapstadt ist ein Feuer ausgebrochen. (AFP / Marco Longari)

Ein Sprecher der Rettungsdienste sagte, das Dach habe Feuer gefangen und das Gebäude der Nationalversammlung stehe ebenfalls in Flammen. Bilder und Videos in sozialen Medien zeigen Flammen am Dach und dichte Rauchwolken. Die Brandursache ist bislang unklar.

