Das Feuer hat das Parlamentsgebäude massiv beschädigt. (Lyu Tianran/XinHua/dpa)

Das Dach der Nationalversammlung in Kapstadt stehe erneut in Flammen, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Am Morgen hatte es noch geheißen, das Feuer sei unter Kontrolle.

Der Brand war am frühen Sonntagmorgen ausgebrochen und hatte sich über weite Teile des Gebäudekomplexes ausgebreitet. Der historische Sitzungssaal wurde komplett zerstört, das Dach stürzte ein. Ein am Wochenende festgenommener Mann steht im Verdacht, den Brand gelegt zu haben. Er soll morgen dem Haftrichter vorgeführt werden.

Diese Nachricht wurde am 04.01.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.