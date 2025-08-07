Die Regionalregierung teilte mit, die Feuerwehr habe den Brand stabilisiert. Löschtrupps konnten den Angaben zufolge Bereiche um mehrere Hotels und Touristenunterkünfte sichern. Die Evakuierungsanordnung wurde aufgehoben.
Der Brand war am Dienstagnachmittag in einem Waldgebiet ausgebrochen. Sieben Hotels und zwei Campingplätze wurden evakuiert, 1.500 Menschen mussten sich in Sicherheit bringen.
Die Stadt Tarifa selbst war von den Flammen nicht bedroht, weil der Wind in die entgegengesetzte Richtung wehte.
Diese Nachricht wurde am 07.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.