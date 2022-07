Im gesamten Mittelmeerraum richten Waldbrände große Schäden an. (Armando Franca/AP/dpa)

Das am Nachmittag ausgebrochene Feuer in der Gemeinde Pont de Vilomara habe bereits rund eintausend Hektar Wald zerstört, erklärten die Behörden. Die Flammen hätten auch einige Häuser und Fahrzeuge erfasst. 200 Menschen seien in Sicherheit gebracht worden.

In Spanien gab es am Abend insgesamt noch etwa 30 Waldbrände, in Portugal waren es 16.

Diese Nachricht wurde am 18.07.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.