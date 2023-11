Die Feuerpause zwischen Israel und der Terrororganisation Hamas soll heute in Kraft treten. (picture alliance / Anadolu / Abed Rahim Khatib)

Eine offizielle Bestätigung für die tatsächliche Einstellung der Kämpfe gibt es zur Stunde noch nicht. Die Einigung war unter Vermittlung Katars zustande gekommen. Wie das Außenministerium in Doha mitteilte, sollen die militanten Islamisten am Nachmittag eine erste Gruppe von 13 Geiseln freilassen. Im Gegenzug soll Israel palästinensische Häftlinge übergeben. Verteidigungsminister Galant kündigte derweil an, die Armee werde ihren Militäreinsatz im Gazastreifen nach der Waffenruhe mindestens zwei weitere Monate fortsetzen. Und auch danach werde es noch viele Einsätze in Gaza geben. Diese würden so lange andauern, bis von dort keine militärische Bedrohung für Israel mehr ausgehe, betonte Galant.

Israels Botschafter in Deutschland, Prosor, sagte der "Neuen Osnabrücker Zeitung", bis alle Geiseln frei seien, müssten die Internationale Gemeinschaft und das Internationale Rote Kreuz Zugang zu allen Verschleppten erhalten und überprüfen, wie es ihnen gehe.

