Ab morgen soll es zwischen Israel und der Terrororganisation Hamas eine Feuerpause geben. (picture alliance / Anadolu / Abed Rahim Khatib)

Das teilte ein Sprecher des katarischen Außenministeriums in Doha mit. Am Nachmittag werde die Hamas dann eine erste Gruppe von 13 Geiseln freilassen. Sobald die Waffenruhe greife, könne humanitäre Hilfe in das Palästinensergebiet gebracht werden, hieß es. Katar hatte in dem Konflikt zwischen Israel und der Terrororganisation vermittelt.

Der Einigung zufolge sollen insgesamt 50 von der Hamas verschleppte Geiseln freikommen. Im Gegenzug sollen palästinensische Häftlinge aus israelischen Gefängnissen freigelassen werden. Die Feuerpause ist für vier Tage geplant, kann aber verlängert werden.

Heute setzte das israelische Militär seine Angriffe noch fort. Binnen eines Tages seien mehr als 300 Ziele der Hamas attackiert worden, teilte die Armee mit. Aus dem umkämpften Schifa-Krankenhaus in Gaza-Stadt wurden 190 weitere Patienten in Sicherheit gebracht. Nach Angaben des israelischen Militärs wurde der Leiter der Klinik festgenommen, weil die Einrichtung als Kommandozentrum der Hamas genutzt worden sein soll.

