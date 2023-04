Trotz einer für den Abend ausgerufenen 24-stündigen Feuerpause gingen die Kämpfe in der Hauptstadt Khartum nach übereinstimmenden Angaben von Reportern und Augenzeugen ohne Unterbrechung weiter. Es war die bereits dritte gescheiterte Vereinbarung dieser Art nach Beginn der Gefechte am Wochenende. Seither kamen laut den Vereinten Nationen mindestens 270 Menschen ums Leben, 2.600 wurden verletzt. In dem seit Jahren politisch instabilen Sudan ringen zwei

Generäle und ihre Einheiten um die Macht. Der Oberbefehlshaber der offiziellen Armee, Burhan, kämpft gegen seinen bisherigen Stellvertreter Daglo, der die einflussreiche Miliz RSF anführt. Beide Seiten warfen sich vor, für den Bruch der Waffenruhe verantwortlich zu sein.

Zuletzt hatten sich mehrere Länder der Region als Vermittler in dem Konflikt angeboten. Unter anderem die UNO, die USA und die G7-Staaten forderten ein sofortiges Ende der Kampfhandlungen.

Diese Nachricht wurde am 19.04.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.