Angriffe auf Einsatzkräfte

Dabei handelt es sich um kleine Kameras, die hinter der Windschutzscheibe montiert werden. So könnten Angriffe besser dokumentiert werden, teilte der Landesverband Berlin-Brandenburg mit . Zudem verwies die Gewerkschaft auf Bodycams, die derzeit getestet würden. Es sei unvorstellbar, was die Einsatzkräfte in der Silvesternacht erleben mussten, sagte der Landesvorsitzende Wieg einer Mitteilung zufolge. Feuerwehr und Polizei in Berlin zählten insgesamt 33 verletzte Einsatzkräfte.