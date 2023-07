Nach Angaben der Regierung in Athen sind 19.000 Einwohner und Touristen in Sicherheit gebracht worden. (dpa / picture alliance / Mark Cosgrove)

Nach einem Bericht des staatlichen Fernsehens geht es vor allem darum, ein Übergreifen der Flammen auf weitere Orte zu verhindern. Dafür sollen erneut Löschflugzeuge und Hubschrauber eingesetzt werden.

Tausende Touristen verbrachten eine weitere Nacht in Sporthallen und Schulen. Sie waren vor allem aus der Gegend um den Ort Lindos vor den Flammen in Sicherheit gebracht worden. Viele warten inzwischen auch im Flughafen darauf, die Insel verlassen zu können. Laut den Behörden handelt es sich um die größte Evakuierung, die es in Griechenland wegen Waldbränden je gab. Den Angaben zufolge könnte es noch Tage dauern, bis die Feuer unter Kontrolle sind.

