Wegen der Trockenheit wüten in Südfrankreich und anderen Gebieten Südeuropas verheerende Waldbrände. (Uncredited/Service Communication-Protocole SDIS 33/AP/dpa)

In Italien lösten die Behörden für Sizilien stellenweise die höchste Gefahrenstufe aus. Südlich der Stadt L'Aquila in den Abruzzen unterstützen Löschflieger Feuerwehreinheiten am Boden, die dort gegen Brandherde kämpften. Nahe Florenz rückten die Rettungskräfte in der Kommune Vinci zu einem Flächenbrand aus, der laut Medienberichten Wohnhäuser bedrohte. Ein Feuer auf der griechischen Insel Kreta, das zwischenzeitlich als kontrolliert galt, ist wieder aufgeflammt. Viele Brände werden weiterhin auch aus Spanien und Portugal gemeldet.

Im Westen Frankreichs riefen die Behörden wegen der erwarteten Hitze in den nächsten Tagen die Bevölkerung zu absoluter Vorsicht auf. Der Wetterdienst Météo France verhängte für fast die komplette französische Atlantikküste und weitere westliche Gebiete die höchste Warnstufe Rot.

