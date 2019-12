Bernd Schneider, Vize-Vorsitzender der Feuerwehren in Nordrhein-Westfalen, hat grundlegende Änderungen im Deutschen Feuerwehr-Verband gefordert.

Für die Zukunft sei kein Leitbild erforderlich, "sondern eine Komplettrenovierung", sagte Schneider im Deutschlandfunk. Der Verband müsse in seiner Denke und Struktur überdacht werden.



Schneider ergriff in dem Interview (Audio-Link) Partei für den bisherigen Verbandschef Hartmut Ziebs. Diesem war im Präsidialrat das Vertrauen entzogen worden, nachdem er vor rechtsnationalen Tendenzen in der Feuerwehr gewarnt hatte. Der Präsidialrat begründete sein Vorgehen gegen Ziebs unter anderem mit dessen angeblichen mangelnden Verständnis für Teamarbeit.



Schneider kritisierte jedoch, dass der Präsidialrat jede Vermittlung abgelehnt habe. "Man wollte Ziebs nur vom Stuhl stoßen und hat dafür Gründe gesucht. Es gab keine Probleme, die man nicht hätte lösen können", sagte Schneider. Es sei nicht mehr möglich gewesen, über Probleme zu diskutieren, stattdessen habe es eine vorgefasste Meinung gegeben. Gegen eine rechtsnationale Unterwanderung müsse sich die Feuerwehr wehren und widersetzen, sagte Schneider. "1933 ist so lange noch nicht her."