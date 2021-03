Bei den Korruptionsermittlungen gegen den Bundestagsabgeordneten Nüßlein im Zusammenhang mit Maskengeschäften gibt es einen weiteren Beschuldigten.

Laut Münchner Generalstaatsanwaltschaft handelt es sich dabei um keinen Politiker. Nähere Angaben machte ein Sprecher der Behörde nicht. Danach gab es in München auch eine Durchsuchung. Bei dem Beschuldigten soll es sich um einen Geschäftsmann handeln.



In der Causa Nüßlein geht es um den Anfangsverdachts der Bestechlichkeit und Bestechung von Mandatsträgern. Der inzwischen aus der CSU ausgetretene frühere Unionsfraktionsvize hat für Geschäfte mit FFP2-Masken eine Provision erhalten. Den Vorwurf der Korruption weist sein Anwalt zurück. Auch der Bundestagsabgeordnete Löbel steht in der Kritik. Er war wegen einer Provision durch ein Maskengeschäft aus der CDU ausgetreten und hat sein Mandat zurückgegeben.

