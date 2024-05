Der festgenommene Täter (am Boden liegend) kurz nach dem Angriff auf Fico. (dpa / ASSOCIATED PRESS / Radovan Stoklasa)

Dies teilte eine Gerichtssprecherin in Pezinok nahe der Hauptstadt Bratislava mit. Die dortige Staatsanwaltschaft habe für den 71-jährigen Mann Untersuchungshaft beantragt, hieß es. Gegen den Schriftsteller war am Donnerstag ein Ermittlungsverfahren wegen versuchten Mordes eingeleitet worden. Die slowakischen Behörden gehen von einem politischen Motiv aus.

Der Mann hatte am Mittwoch in der Stadt Handlova auf offener Straße mehrfach auf Fico geschossen, als der Regierungschef eine Gruppe von Bürgern begrüßte. Fico wurde schwer verletzt und ist weiterhin in Lebensgefahr.

Diese Nachricht wurde am 18.05.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.