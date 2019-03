Der ungarische Regierungschef Orban erwägt mit seiner Fidesz-Partei einen Rückzug aus der EVP-Fraktion im Europäischen Parlament.

Er würde zwar eine Reform der EVP bevorzugen, sagte Orban im staatlichen Rundfunk. Die Debatte könne aber auch mit einem Austritt enden.



In der EVP-Fraktion wird derzeit der Ausschluss der Fidesz diskutiert. Grund dafür ist eine Anti-Brüssel-Plakatkampagne, die EU-Kommissionspräsident Juncker mit falschen Behauptungen verunglimpft. Der EVP-Vorstand will am 20. März in Brüssel eine Entscheidung treffen.