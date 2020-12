Zunächst hatte der ungarische Europa-Abgeordnete Szajer den Verzicht auf sein Mandat im Europäischen Parlament mit seelischer Belastung begründet. Doch inzwischen räumt er ein, dass er trotz der Corona-Auflagen an einer illegalen Party in Brüssel teilgenommen hat.

Szajer ist 59 Jahre alt und Mitglied der Regierungspartei Fidesz. Er war zuletzt Leiter der Fidesz-Delegation in der EVP-Fraktion, der auch CDU und CSU angehören. Von Seiten der Delegation heißt es, Szajer habe die einzig richtige Entscheidung getroffen.

Nachbarn beschwerten sich

Belgische Medien berichteten, bei der illegalen Party habe es sich um eine Sex-Party gehandelt. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft hatte die Polizei am vergangenen Freitagabend in einer Wohnung in der Brüssler Innenstadt rund 20 Menschen angetroffen. Nachbarn hatten sich beschwert, nicht nur wegen des Lärms, sondern auch wegen möglicher Verstöße gegen Corona-Auflagen.



Zwei Personen wiesen sich als Diplomaten aus. Ein Mann versuchte offenbar, über die Regenrinne zu fliehen. Die Polizei stellte ihn, fand in seinem Rucksack Drogen und eskortierte den Mann nach Hause, wo er ebenfalls einen Diplomaten-Pass vorlegte. Die von der Staatsanwaltschaft genannten Initialen "S.J." legen nahe, dass es sich um Szajer handelte, dessen Vorname Jozsef lautet.



Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen alle Anwesenden wegen Verstoßes gegen die Corona-Auflagen und gegen "S.J." wegen Verstoßes gegen Drogengesetze. Szajer betonte, er habe keine Drogen genommen, und die sichergestellten Drogen seien nicht seine gewesen.

Diese Nachricht wurde am 01.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.