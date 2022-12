Razzia gegen Reichsbürger

Sebastian Fiedler von der SPD (IMAGO / Political-Moments)

Der Unterschied zur RAF sei, dass nun eine Form des Terrorismus aus der Mitte der Gesellschaft heraus entstanden sei, sagte der Bundestagsabgeordnete mit Blick auf die Groß-Razzia in der Reichsbürgerszene im Deutschlandfunk. Es werde versucht, Menschen aus Institutionen anzuwerben, die das Gewaltmonopol in Deutschland verkörperten. Die Sicherheitsbehörden hätten Schlimmeres verhindert, betonte der ehemalige Vorsitzende des Bundes deutscher Kriminalbeamter. An der Bedrohungslage ändere dies aber nichts.

Bei der Razzia gegen eine mutmaßlich terroristische Reichsbürger-Vereinigung waren 25 Personen festgenommen worden. Sie und weitere Beschuldigte sollen einen politischen Umsturz in Deutschland geplant haben. Nach Angaben des Generalbundesanwalts waren mindestens ein aktiver Bundeswehr-Soldat sowie zwei ehemalige Soldaten beteiligt.

Diese Nachricht wurde am 09.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.