Der FIFA-Council hat sich für die Aufstockung der Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar ausgesprochen.

Statt wie bislang 32 Mannschaften sollen 48 Teams teilnehmen. Dafür müsste allerdings noch ein weiteres Gastgeberland in der Region gefunden werden, was wegen politischer Spannungen als schwierig gilt. Eine endgültige Entscheidung über die Aufstockung der Fußball-WM in Katar muss der FIFA-Kongress im Juni treffen.



Zudem leitete die FIFA die Ausweitung der Klub-WM in die Wege - gegen den Widerstand europäischer Verbände. Das Turnier soll ab dem Jahr 2021 mit 24 statt bislang sieben Mannschaften ausgetragen werden.