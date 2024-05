FIFA-Logo vor dem Stammsitz in Zürich (FABRICE COFFRINI / AFP)

Dann soll das Turnier in Spanien, Portugal und Marokko stattfinden; dazu soll jeweils ein Spiel in Argentinien, Paraguay und Uruguay ausgerichtet werden. Zudem bekräftigte der Kongress des Verbandes auf einer Tagung in Bangkok die Absicht, die Weltmeisterschaft 2034 an Saudi-Arabien zu vergeben. Desweiteren wurde eine Statutenänderung gebilligt. Diese besagt, dass die FIFA-Zentrale weiter in Zürich liegt - bis der Kongress eine endgültige Entscheidung über den Stammsitz trifft. Der Verband ist seit 1932 in der größten Stadt der Schweiz ansässig.

Diese Nachricht wurde am 17.05.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.