Fußball-WM 2026

FIFA-Präsident Gianni Infantino. (picture alliance / empics / Nick Potts)

Die Nationen-Weltmeisterschaft im kommenden Jahr wird ebenfalls in den USA sowie in Kanada und Mexiko stattfinden. Insgesamt sind 104 Spiele eingeplant, davon werden mehrere erneut zur Mittagszeit stattfinden. Fifa-Präsident Infantino kündigte nun an, man wolle diese Partien verstärkt in überdachten und teilweise klimatisierten Stadien stattfinden lassen.

Aufgrund der Temperaturen hatte etwa Dortmund-Trainer Kovac gefordert, auf Spiele am Tag gänzlich zu verzichten. Dies gilt aufgrund der Fernsehrechte und der Zeitverschiebung jedoch als äußerst unwahrscheinlich, da Abendspiele zu europäischer Zeit mitten in der Nacht stattfinden.

Diese Nachricht wurde am 14.07.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.