Die Ethikkommission des Fußball-Weltverbands hat eine Voruntersuchung gegen FIFA-Präsident Infantino wegen mehrerer geheimer Treffen mit dem Schweizer Bundesanwalt Lauber eingestellt.

Nach Darstellung der FIFA gab es keine glaubhaften Beweise für die Vorwürfe. Die Schweizer Bundesanwaltschaft hatte Ende Juli ein Strafverfahren gegen Infantino eröffnet. Bei den Anschuldigungen geht es um Amtsmissbrauch, die Verletzung von Amtsgeheimnissen sowie um Begünstigung. Wegen der Treffen zwischen Infantino und Lauber hatte es eine anonyme Anzeige gegeben. Sie fanden zwischen 2016 und 2017 statt. In dieser Zeit ermittelte die Schweizer Bundesanwaltschaft gegen die FIFA wegen Korruption im Zuge der Vergabe der Fußball-Weltmeisterschaft 2018 an Russland und 2022 an Katar.