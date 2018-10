Die FIFA hat den Verband von Sierra Leone mit sofortiger Wirkung suspendiert.

Für die Dauer der Suspendierung dürfen weder die Nationalmannschaft noch Vereine des afrikanischen Landes an internationalen Wettbewerben teilnehmen, teilte der Fußball-Weltverband in Zürich mit. Als Begründung wurde die Einlussnahme der Regierung auf den Verband angegeben. Diese hatten Verbands-Präsidentin Johansen und Generalsekretär Kamara ihrer Ämter wegen angeblicher Einmischung in Regierungsgeschäfte enthoben. Die Suspendierung

des Verbands werde erst wieder aufgehoben, wenn er wieder unter der Kontrolle von Johansen und Kamara sei, hieß es.