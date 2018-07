FIFA Fußball WM Kroatien feiert seine Helden

Verloren und trotzdem bester Stimmung: Nach der 2:4-Niederlage im WM-Finale gegen Frankreich feierten die kroatischen Fans ausgelassen bis in die Nacht hinein. Und ein Ende ist nicht in Sicht: Am Mittag landet die Maschine mit dem Vize-Weltmeister in Zagreb und die Fans dürften den Spielern einen großartigen Empfang bereiten.

Von Clemens Verenkotte

Hören Sie unsere Beiträge in der Dlf Audiothek