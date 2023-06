Frauenfußball

FIFA hofft auf Einigung bei Fernsehrechten für WM

Der Fußball-Weltverband FIFA hofft beim Streit um die Fernsehrechte für die Frauen-WM in Australien und Neuseeland noch auf eine Verhandlungslösung. Ein Sprecher sagte, man sei weiterhin in Gesprächen. Er betonte zugleich, dass es "keinen Blackout" geben werde - also ein Turnier ohne bewegte Bilder in Deutschland.

14.06.2023