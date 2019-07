Im FIFA-Korruptionsskandal ist der frühere Vizepräsident des Verbandes, Warner, zu einer Strafzahlung von 79 Millionen US-Dollar verurteilt worden.

Wie die Nachrichtenagentur AP berichtet, gab ein New Yorker Bundesrichter der Klage des Kontinentalverbandes für Nord- und Mittelamerika sowie der Karibik statt. Warner wird unter anderem beschuldigt, Schmiergeldzahlungen in Zusammenhang mit der Vergabe von TV-Rechten angenommen zu haben. Er selbst bestreitet das.



Der Ex-Funktionär aus Trinidad und Tobago wehrt sich in seinem Heimatland gegen eine Auslieferung.