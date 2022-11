Fußball-WM in Katar

FIFA-Präsident Gianni Infantino (links) und Katars Emir Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani während der letzten Auslosung für die Fußball-Weltmeisterschaft. (FIFA / Harold Cunningham - FIFA)

Infantino erklärte, "für das, was wir Europäer in den vergangenen 3.000 Jahren getan haben, sollten wir uns für die nächsten 3.000 Jahre entschuldigen, bevor wir anderen Moralpredigten halten." Es sei traurig, diese "Doppelmoral" erleben zu müssen, so der 52-Jährige. Er verstehe nicht, wieso die Fortschritte in Katar nicht anerkannt würden, sagte der FIFA-Präsident. "Diese Art und Weise, einseitig Lektionen erteilen zu wollen, das ist heuchlerisch".

FIFA kümmert sich um Arbeiter

Wegen der Bedingungen der Arbeiter auf den WM-Baustellen musste der Fußball-Weltverband viel Kritik einstecken. Dazu erklärte Infantino, die FIFA habe sich um das Schicksal der Arbeiter gekümmert. Katar tue das es auch, betonte der 52-Jährige.

Infantino: Jeder ist willkommen

Der FIFA-Präsident erklärte sich zudem solidarisch mit diskriminierten Gruppen. Er fühle sich heute "als Katarer", "als Araber", "als Homosexueller", "als Behinderter" und "als Arbeitsmigrant", sagte Infantino. Als Sohn italienischer "Wanderarbeiter" in der Schweiz wisse er, was Diskriminierung bedeute, unterstrich Infantino und verwies dabei auf seine persönliche Geschichte. Mit Blick auf die Rechte der queeren Gemeinschaft hätten ihm die katarischen Behörden versichert, dass "jeder" während der Weltmeisterschaft "willkommen" sei.

Eigene Kampagnen an Spieltagen

Die FIFA teilte mit, dass sie in Kooperation mit Organisationen der Vereinten Nationen eigene Kampagnen an den jeweiligen Spieltagen starten werde, die die Teams zur Schau tragen können. Der DFB hatte bereits im Vorfeld die sogenannte "One Love"-Kapitänsbinde mitinitiiert. Laut Fußball-Weltverband sollen unterstützende Inhalte auf LED-Bildschirmen rund um das Spielfeld, auf Großbildschirmen und auf Fahnen in den Stadien angezeigt werden. Beim Eröffnungsspiel am Sonntag wird die Botschaft dabei #FootballUnitesTheWorld lauten.

Sportphilosoph Gebauer: WM zerstört Moral des Spitzenfußballs

Nach Ansicht des Sportphilosophen Gunter Gebauer zerstört die WM die Moral des Spitzenfußballs: Katar sei derzeit der Mega-Gau, weil dort so viel Geld hineingepumpt worden sei wie noch nie. Gebauer sagte im Deutschlandfunk , der Fußball brauche das Geld aber, denn die Funktionäre und auch teils die Spieler seien notorisch geldgierig. Der Fußball habe sich abhängig gemacht und kaufen lassen. Diese WM hätte nie nach Katar vergeben werden dürfen, unterstrich Gebauer.

Er forderte, der Fußball müsse bis zu einem gewissen Grad Moral haben. So müsse er sicherstellen, dass die Menschenrechte gewahrt würden. Diese seien keine westliche Vorstellung, sondern eine Grundlage, auf die sich die Weltgemeinschaft verständigt habe.

Klinsmann warnt vor Vorverurteilung Katars

Der ehemalige Bundestrainer Jürgen Klinsmann warnte dagegen vor einer Vorverurteilung des WM-Gastgebers Katar. Die Diskussion um das Land hätte man viel früher führen müssen, sagte er der "Rheinischen Post". Jetzt sollte man dem Emirat einfach die Chance geben, die Fußballweltmeisterschaft umzusetzen. Es sei das erste Mal, dass so ein Turnier in der Region stattfinde. Die Stadien seien erstklassig und die Spiele würden hochklassig.

Die WM beginnt morgen mit dem Spiel des Gastgebers gegen Ecuador.

Diese Nachricht wurde am 19.11.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.