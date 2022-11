Fußball-WM

FIFA-Präsident Infantino schlägt Feuerpause in Ukraine vor

FIFA-Präsident Infantino hat für die Zeit der Fußball-WM in Katar eine Feuerpause im Krieg zwischen Russland und der Ukraine vorgeschlagen. Bei einem Auftritt auf dem G20-Gipfel auf Bali regte Infantino an, dass von Beginn der Weltmeisterschaft am kommenden Sonntag bis zum Finale am 18. Dezember die Waffen schweigen.

15.11.2022