Der frühere Präsident des brasilianischen Fußball-Verbandes, Marin, ist zu vier Jahren Haft verurteilt worden.

Außerdem wurde er mit einer Geldbuße in Höhe von umgerechnet 3,8 Millionen Euro belegt. Das Strafmaß wurde jetzt in New York verkündet. Dort war der 86-Jährige Ende vergangenen Jahres im Prozess um Machenschaften innerhalb des Fußball-Weltverbands FIFA schuldig gesprochen worden, unter anderem wegen Erpressung, Korruption und Geldwäsche. So war ihm etwa nachgewiesen worden, dass er jahrelang für die Vergabe von Fernsehrechten in Südamerika Bestechungsgelder in Millionenhöhe angenommen hatte. - Eine Haftstrafe droht auch dem früheren FIFA-Vizepräsidenten Napout aus Paraguay. Das Strafmaß für ihn soll Ende des Monats bekanntgegeben werden.