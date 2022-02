Krieg in der Ukraine FIFA und UEFA schließen Russland von internationalen Fußballturnieren aus

Wegen seines Einmarsches in die Ukraine schließen die Verbände FIFA und UEFA Russland von internationalen Fußballturnieren aus. Damit darf das Land weder an den Playoffs im März noch an der Fußballweltmeisterschaft in Katar Ende des Jahres teilnehmen.

28.02.2022