Die FIFA-Ethikkommission hat einen brasilianischen Fußballfunktionär lebenslang gesperrt. Eine brisante Passage im Urteil bestätigt indirekt den Stimmenkauf bei der Vergabe der WM 2022 nach Katar.

Der brasilianische Fußballfunktionär Ricardo Teixeira nahm demnach jahrelang Bestechungsgelder bei der Zuteilung von Übertragungsrechten von Fußball-Wettbewerben in Südamerika an. In dem Urteil zitiert die Ethikkommission eine Aussage des argentinischen TV-Rechtehändlers Alejandro Burzaco. Burzaco hatte in den Fußball-Prozessen der US-Justiz als Kronzeuge fungiert.



Unter Eid wird Burzaco gefragt, welche südamerikanischen Funktionäre Geld erhalten haben sollen, um bei der Vergabe der WM 2022 für Katar zu stimmen. Burzaco antwortet: "Ricardo Teixeira, Nicolás Leoz und Julio Grondona." Dieses Trio aus Brasilien, Paraguay und Argentinien zählt während der Vergabe zu den wichtigsten FIFA-Funktionären. Das Emirat hatte Vorwürfe zu einem möglichen Stimmenkauf immer zurückgewiesen. Die FIFA ließ offen, ob sie nun ein Ermittlungsverfahren gegen Katar eröffnen werde.