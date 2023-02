Turnier 2023

DIe FIFA-Zentrale in Zürich - die Club-WM 2023 findet in Saudi-Arabien statt. (afp / Fabrice Coffrini)

Das gab der Fußball-Weltverband nach seiner Ratssitzung bekannt. Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International kritisierte die Entscheidung. Saudi-Arabien steht seit Langem wegen Menschenrechtsverletzungen in der Kritik. Das Land gilt auch als möglicher Kandidat für die Ausrichtung der WM der Männer-Nationalmannschaften im Jahr 2030. Bei der Club-WM spielen zunächst sieben Teams mit. Aus Europa tritt der Champions League-Sieger an. Ab 2025 will die FIFA das Turnier dann mit 32 Teams alle vier Jahre austragen, um noch mehr Einnahmen zu erwirtschaften.

Der Weltverband gab zudem bekannt, dass er im Vier-Jahres-Zeitraum von 2019 bis 2022 mit der WM der Männer in Katar Rekordeinnahmen von 7,6 Milliarden US-Dollar erwirtschaftet hat.

