Frauen-Fußball-WM

Mit Projektionen und Lichteffekten auf dem Opern-Haus wird in Sydney die Vergabe der Fraußenfußball-WM an Australien und Neuseeland gefeiert. (imago/AAP/Bianca de Marchi)

Man sei geschockt und enttäuscht, über derlei Pläne des Weltverbandes FIFA nicht informiert worden zu sein, hieß es in einer gemeinsamen Stellungnahme. Die FIFA solle jetzt angeschrieben werden, damit sie in dieser Frage Stellung beziehen könne. In Medienberichten war Saudi-Arabien als Hauptsponsor des Turniers genannt worden.

Das Königreich steht wegen Menschenrechtsverletzungen international in der Kritik. Auch sind dort die Rechte von Frauen eingeschränkt.

