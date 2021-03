Der Filmschauspieler George Segal ist im Alter von 87 Jahren gestorben.

Das teilte seine Frau mit. Segal wurde in den 1960-er und -70er Jahren bekannt. Er spielte zum Beispiel in "Wer hat Angst vor Virginia Woolf" an der Seite von Richard Burton und Elizabeth Taylor. Für seine Rolle war er 1967 als bester Nebendarsteller für einen Oscar nominiert. Weitere bekannte Filme mit George Segal sind "Die Brücke von Remagen", "California Split" von Robert Altman und "Kuck mal wer da spricht". Auch im Fernsehen war er häufig zu sehen.

