Der britische Theater- und Filmschauspieler Ian Holm ist tot.

Nach Angaben seines Agenten starb er im Alter von 88 Jahren an den Folgen einer Parkinson-Erkrankung. Ian Holm gehörte der Royal Shakespeare Company an und gewann mehrere Theaterpreise. In der Verfilmung des "Herrn der Ringe" spielte er den Hobbit Bilbo Beutlin. Für seine Darstellung eines Leichtathletik-Trainers im Sportfilm "Die Stunde des Siegers" wurde Ian Holm 1981 für einen Oscar nominiert.