In Los Angeles sind die Nominierungen für die Oscars bekannt gegeben worden.

Der Film "Joker" von US-Regisseur Todd Phillips ist in elf Kategorien nominiert, darunter als bester Film, für die beste Regie und mit Joaquin Phoenix für den besten Hauptdarsteller. Das gab die Oscar-Akademie bekannt. Mit jeweils zehn Nennungen folgen die Filme "The Irishman", "1917" und "Once Upon a Time in Hollywood". Die Preise werden am 9. Februar verliehen.