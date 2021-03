Der Film "Mank" von David Fincher ist in zehn Kategorien für einen Oscar nominiert worden, darunter in den Sparten "Bester Film" und Regie.

In dem Schwarzweiß-Film geht es um Herman J. Mankiewicz und seine Arbeit am Drehbuch für Orson Welles' Klassiker "Citizen Kane" von 1941.



Weitere Nominierungen in der Kategorie "Bester Film" gingen an "Nomadland", "Minari - Wo wir Wurzeln schlagen", "The Trial of the Chicago 7", "Sound of Metal", "Promising Young Woman", "The Father" sowie "Judas and the Black Messiah". - Die Oscars werden am 24. April verliehen.

Diese Nachricht wurde am 15.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.