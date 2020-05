Der französische Schauspieler Michel Piccoli ist tot.

Er sei bereits am 12. Mai im Alter von 94 Jahren gestorben, meldet die Nachrichtenagentur AFP unter Berufung auf seine Familie.



Piccoli war einer der bedeutendsten französischen Darsteller. Neben mehr als 200 Rollen in Filmen spielte er auch am Theater und war als Drehbuchautor und Regisseur tätig. Zu seinen bekanntesten Filmen zählen "Die Verachtung", "Tagebuch einer Kammerzofe", "Der diskrete Charme der Bourgeoisie", "Das große Fressen" und "Belle de Jour".