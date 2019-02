Die US-Filmakademie hat ihre kontroverse Entscheidung zurückgenommen, bei der nächsten Oscar-Verleihung die Preise in vier Kategorien nicht im Fernsehen zu übertragen.

Wie die Academy of Motion Picture Arts and Sciences mitteilte, werden alle Auszeichnungen live zu sehen sein. Damit reagiert die Akademie auf Protest von Filmschaffenden. Geplant gewesen war, die Preise für Kamera, Schnitt, Maske und Kurzfilm während der Werbepausen zu verleihen. Dadurch sollte die Sendezeit gestrafft werden. Namhafte Regisseure und Schauspieler kritisierten das als respektlos. - Die Oscars werden am 24. Februar in Los Angeles verliehen.