Der britische Schauspieler Albert Finney ist tot.

Er starb im Alter von 82 Jahren, wie seine Familie mitteilte. Finney war vier Mal als bester Schauspieler für den Oscar nominiert, außerdem einmal als bester Nebendarsteller. Er wurde in den frühen 1960-er Jahren bekannt, mit sozialkritischen Filmen wie "Samstagnacht bis Sonntagmorgen". Zu Finneys bekanntesten Rollen zählen zudem die des Detektivs Hercule Poirot in "Mord im Orient-Express", als Milliardär in dem Musical "Annie" und als Anwalt an der Seite von Julia Roberts in "Erin Brockovich".